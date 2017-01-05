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Otomobil kavşakta polis otosuna çarptı: 3 yaralı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen bir otomobil, kavşakta geçiş yapan polis otosuna çarptı.

DHA | 05.01.2017 - 06:35
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Otomobil kavşakta polis otosuna çarptı: 3 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Yeşillik Caddesi Çamlık kavşağında meydana geldi. Karabağlar yönünden Konak istikametine seyir halinde olan Mehmet Taylan Doğan yönetimindeki 16 MCB 22 plakalı otomobil iddialara göre kırmızı ışık ihlali yapınca, polis memuru Himmet Sargın(42) yönetimindeki 35 A 64261 plakalı polis otosuna çarptı.

KAZADA YARALANANLAR

Kazada polis otosundaki Sargın ve Mehmet Zeki Atalay (46), otomobil sürücüsü Mehmet Taylan Doğan yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler ise durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Otomobil kavşakta polis otosuna çarptı: 3 yaralı

YARALILARIN DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, polis memuru Atalay ve Sargın, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, otomobil sürücüsü Doğan ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. İki hastanede de tedavi altına alınan yaralıların durumları iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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