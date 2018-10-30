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Otomobil, kebapçıya daldı: 2 yaralı

Adana Seyhan'da kontrolden çıkan bir otomabil, kebapçıya daldı. Kazanın ardından polislere teslim olan ismi açıklanmayan otomobil sürücüsünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

DHA | 30.10.2018 - 10:46..
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Adana'da meydana gelen kazada sürücü ehliyetsiz çıktı. Kazanın ardından polislere teslim olan ismi açıklanmayan otomobil sürücüsünün ehliyetsiz olduğu tespit edilirken. Öte yandan kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Adana Seyhan'da otomobil kebapçıya daldı ViDEO

SÜRÜCÜ POLİS MERKEZİNE SEVK EDİLDİ

Güvenlik kamerasında, daha önce iş yerinin önünde olduğu belirtilen motosikletin, yolda oduğu ve otomobilin masada yemek yiyen müşterilere son anda çarpmadan durduğu görüldü. Otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenen yaralıların hastanedeki tedavisi devam ederken, gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü ise Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.

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