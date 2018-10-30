Otomobil, kebapçıya daldı: 2 yaralı

1 Çocuklara eğitim yardımı için Fransa'dan geldi Fransa'da bir yardım kuruluşunda 3 gün çalışan, sosyoloji bölümü öğrencisi kadın, Türkiye'de eğitim gören ancak maddi durumu yetersiz olan çocuklara yardım için Fransa’dan geldi.

2 Dolar 5,50'nin altını gördü Bugün yüzde 1 civarında bir düşüş kaydeden dolar, Türk lirası karşısında 5,50'nin altını gördü.

3 Adana'da seyir halindeyken ayağa kalkan adam Hareket halindeki hafif ticari aracının kapısını açan sürücü, ayağa kalkıp, müzik eşliğinde dans etti.

4 Netflix'ten Osmanlı dizisi Yaklaşık 1 sene önce dünya çapında 125 milyon aboneye ulaşan Netflix, Fatih Sultan Mehmet'in yaşamını anlatacak olan mini dizi çekecek.

5 İstanbul Havalimanı'na ulaşım kolay sağlanacak Dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Havalimanı'na ulaşım için birçok alternatif üretildi.

6 AK Parti'den sağlıkta şiddete yasa teklifi Yeni yasa teklifine göre sağlıkta şiddette failler artık karakoldan serbest kalmayacak.