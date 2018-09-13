taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.17395
Euro
7.23385
Altın
1207.505
Borsa
94374.03
Gram Altın
239.934

Otomobil kiralamada Türk lirası dönemi

Dövizle kiralama ve satış işlemlerine yasak getirilmesi kararı araç kiralama ve satışını da etkileyecek.

AA | 13.09.2018 - 15:54..
  1. Haberler
  2. Otomobil

Bu sabah resmi gazetede yayınlanan Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda değişiklik yapılarak, yurt içinde dövizle konut ve oto kiralama ve satışı yasaklandı.

SON DÖNEMDE TALEP ARTMIŞTI

İşlemlerin yüzde 78’i dövizle kalanı ise Türk lirası ile yapılıyor. Kurdaki artış sonrası kiralamada son dönemde Türk lirasına da talep artmıştı. Ancak bu oran henüz çok düşük seviyelerde.

Otomobil kiralamada Türk lirası dönemi

YATIRIMLAR BEKLEMEDE

Türk Lirası'nın değer kaybı şu anda hem kiralama şirketlerini olumsuz etkiliyor hem de kira ödemesi yapan müşteriler de bu değişimden olumsuz etkileniyor. Zor günler geçiren sektörde birçok şirket yatırımı beklemeye alırken, bazı şirketler ise iflas etti. Sektörün özellikle ödemelerde büyük sıkıntı yaşadığı dile getiriliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Merkez Bankası faizi 625 baz puan yükseltti

Merkez Bankası faizi 625 baz puan yükseltti

441
Varlık Fonu yönetim kurulu üyelerinden maaş almama kararı

Varlık Fonu yönetim kurulu üyelerinden maaş almama kararı

237
Üçüncü Havalimanı'nın taşımacılık ihalesi iptal edildi

Üçüncü Havalimanı'nın taşımacılık ihalesi iptal edildi

101
Rusya'nın Vostok-2018 tatbikatı

Rusya'nın Vostok-2018 tatbikatı

54
Başkan Erdoğan'dan faiz açıklaması

Başkan Erdoğan'dan faiz açıklaması

170
Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

64
Döviz kurlarının faiz kararına ilk tepkisi

Döviz kurlarının faiz kararına ilk tepkisi

181
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM