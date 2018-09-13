Otomobil kiralamada Türk lirası dönemi

Bu sabah resmi gazetede yayınlanan Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda değişiklik yapılarak, yurt içinde dövizle konut ve oto kiralama ve satışı yasaklandı.

SON DÖNEMDE TALEP ARTMIŞTI

İşlemlerin yüzde 78’i dövizle kalanı ise Türk lirası ile yapılıyor. Kurdaki artış sonrası kiralamada son dönemde Türk lirasına da talep artmıştı. Ancak bu oran henüz çok düşük seviyelerde.

YATIRIMLAR BEKLEMEDE

Türk Lirası'nın değer kaybı şu anda hem kiralama şirketlerini olumsuz etkiliyor hem de kira ödemesi yapan müşteriler de bu değişimden olumsuz etkileniyor. Zor günler geçiren sektörde birçok şirket yatırımı beklemeye alırken, bazı şirketler ise iflas etti. Sektörün özellikle ödemelerde büyük sıkıntı yaşadığı dile getiriliyor.