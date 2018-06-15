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Otomobil motosiklete arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı

İstanbul Kartal D-100 karayolunda ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirirken, bir kişi de ağır yaralandı.

İHA | 15.06.2018 - 05:11..
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Olay, 02.45 saatlerinde, Kartal D-100 karayolu Soğanlık mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre D-100 karayolunda henüz ismi belirlenemeyen 34 SB 9318 plakalı otomobil, Cihat Gerçik yönetiminde ki motosiklete arkadan çarptı.

Otomobil motosiklete arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı

MOTOSİKLET, YAKLAŞIK 50 METRE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisi ile Cihat Gerçik bariyerlere savrulurken, otomobil motosikleti 50 metre sürükledikten sonra durabildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Otomobil motosiklete arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı

MOSOTİKLET SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çarpmanın etkisi ile bariyerlere sert bir şekilde savrulan motosiklet sürücüsü Cihat Gerçik olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise ağır yaralandı.

Otomobil motosiklete arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Kaza sonrası, hayatını kaybettiği haberini alan Gerçik’in yakınları, olay yerine geldi. Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçirenlerden biri de Cihat Gerçik’in kardeşiydi. Hüzünlü kardeş, abisinin kaskına sarılarak dakikalarca ağladı.

Otomobil motosiklete arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı

"MOTOSİKLET VE OTOMOBİL YARIŞIYORDU"

Olayı gören Hüseyin Şimşek motosiklet ve otomobilin yarış yaptığını belirterek, “Kaza, Göztepe Köprüsü’nden beri , araba ile motor silme geçiyorlardı. Hızlıca o onu solluyordu, o onu solluyordu. Büyük ihtimalle araba sindiremedi kendine, arkadaşa vurdu. Yani buraya kadar çok hızlı geliyorlardı. Bir nevi yarış gibi bir şey yapıyorlardı” dedi

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil motosiklete arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı

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