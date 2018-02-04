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Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

Çorum’un Kargı ilçesinde bir otomobilin motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA | 04.02.2018 - 03:13..
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Kargı yönüne doğru seyir halinde olan M.Ç.(70) yönetimindeki 16 BZK 59 plakalı otomobil, yine aynı yöne doğru seyir halinde olan 19 TK 807 plakalı motosikletle bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çarpmanın etkisiyle motosiklet yol kenarına devrilirken, motosiklette bulunan S.A.(17) ve R.E.D.(17) yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar yapılarak ambulanslarla Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesine kaldırılırak tedavi altına alındı. Yaralılardan S.A. ileri tetkik ve tedavi için Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı


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