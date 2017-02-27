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Otomobil, öğrenci servisi ile çarpıştı: 15 yaralı

Konya’da otomobilin öğrenci servisi ile çarpışması sonucu 14’ü öğrenci 15 kişi yaralandı.

27.02.2017 - 17:26
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KONYA

Saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Öztekinler Sokak’ta meydana gelen olayda Gökhan K. idaresindeki 42 FDN 91 plakalı otomobil, Mehmet Ali K. yönetimindeki 42 C 0525 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.

SERVİS MİNİBÜSÜ SÜRÜKLENEREK DEVRİLDİ

Kazada, çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan servis minibüsü sürüklendi ve devrildi. Kazada, servis minibüsü sürücüsü ile araçta bulunan 14 öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

"EVE GİDERKEN OTOMOBİL SÜREKLİ KAYDIRARAK GİDİYORDU"

Kazaya gören ve kaza sonrası yaşananları cep telefonu ile kaydeden bir öğrenci ise, "Otobüsten indim. Eve giderken otomobil sürekli kaydırarak gidiyordu. Minibüse vurdu, minibüs çapraz bir şekilde giderek devrildi. Bir öğrencinin kolu sıkışmıştı, onu kurtarmaya çalıştılar. Kızı kurtardılar, diğer yaralıları da ambulanslar götürdü." dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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