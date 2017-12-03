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Otomobil, oto galeriye daldı: 2 yaralı

Kocaeli'de, sürücünün kontrolünden çıkıp aracın otomobil galerisine dalması sonucu 2 kişi yaralanırken, 8 araç zarar gördü.

DHA | 03.12.2017 - 08:43..
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde, gece saatlerinde, D-100 Karayolu Derince Kaşkaldere mevkiinde, Burak Artuç yönetimindeki araç, kontrolden çıkıp, bariyerleri aşarak yol kenarındaki 2 otomobile çarptı. Ardından otomobil galerisine dalan araç, buradaki 5 araca çarparak durabildi.

Otomobil, oto galeriye daldı: 2 yaralı

İKİ KİŞİ YARALANDI

Biri kazaya neden olan, 8 otomobilin hasar gördüğü kazada, Burak Artuç ve eşi Esma Artuç yaralandı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Artuç çifti tedaviye alındı.

Otomobil, oto galeriye daldı: 2 yaralı

Otomobil, oto galeriye daldı: 2 yaralı

Otomobil, oto galeriye daldı: 2 yaralı

Otomobil, oto galeriye daldı: 2 yaralı

Otomobil, oto galeriye daldı: 2 yaralı

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