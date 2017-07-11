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Otomobil otobüs durağına daldı: 1 ölü 2 yaralı

Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

11.07.2017 - 04:53
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D-100 karayolunda Kartal istikametinde seyir halinde olan 34 EH 7554 plakalı araç sürücüsü Maltepe Altıntepe İETT otobüs durağına yaklaştığı sırada önce yolun ortasındaki beton bariyerlere, daha sonra da Altıntepe İETT otobüs durağında bekleyen yolculara çarptı.

Otomobil otobüs durağına daldı: 1 ölü 2 yaralı

Kazayı gören diğer sürücüler hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Araçta sıkışan sürücü ve arkadaşı ile araç altında kalan kadın vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İsmi öğrenilemeyen sürücünün ambulansa binmeyerek yaralı vaziyette başka bir araca binerek olay yerinden uzaklaştığı, diğer kişinin hastaneye kaldırıldığı ve araç altında kalan kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden kadın Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre aracın yolda makas atarak gittiği ve önce yol ortasındaki bariyerlere çarptığı daha sonra durağa daldığı belirtildi.

Olay yerinden kaçan araç sürücüsü aranırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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