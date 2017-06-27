Otomobil, otomobile arkadan çarptı: 3 yaralı

Kaza, saat 04.00 sıralarında merkez Sarıçam İlçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yıldırım Beyazıt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 42 yaşındaki Nusret Dayan'ın yönetimindeki 01 V 1697 plakalı otomobil, 36 yaşındaki Abdullah Meşe yönetimindeki 34 TH 4408 plakalı otomobile arkadan hızla çarptı.

200 METRE SÜRÜKLENDİ

Kazada Meşe'nin kullandığı otomobil yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra sol şeritte durdu. Yoldan geçen bir TIR sürücüsü, sol şeritte duran otomobili fark edip, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile yaralı sürücüler Meşe, Dayan ve yolcu Mehmet 33 yaşındaki Mehmet Akkaya, kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Dayan, sağlık ekiplerinin müdahalesi ve ambulansa taşınması sırasında telefonla yakınlarını aramaya çalıştı.

Hastanelerde tedavisi devam eden yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

















