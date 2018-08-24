1 İşkence yapılan atın yardımına polis yetişti Adana'da aç ve susuz bırakılıp işkence yapılan ata, polis, 3 kova su verip şefkat gösterdi. Perişan haldeki at, tedavi edilmek üzere hayvan barınağına götürüldü.

2 Otomobil piknik alanına uçtu: 4 yaralı Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında otomobil piknik alanına uçtu. 4 kişinin yaralandığı kazada, vatandaşlar ters dönen otomobilin yanında piknik yapmaya devam etti.

3 ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda gözaltı sayısı 4'e yükseldi ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine bir araç içinden 6 el ateş edilmesi olayıyla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltı sayısı 4'e yükseldi.

4 Eski Mardin Vali Yardımcısı FETÖ'den tutuklandı Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Mardin Vali Yardımcısı tutuklandı.

5 Gerçeküstü makyajlar yapan makyöz RJ adıyla bilinen makyaj sanatçısı, yetenekli bir ressam edasıyla makyaj fırçalarını araç olarak kullanıp tuval yerine koyduğu yüzünde harikalar yaratıyor.

6 Bülent Ersoy'dan bornozlu paylaşım Türk Sanat Müziği'nin 'Diva'sı Bülent Ersoy Instagram hesabından paylaştığı bornozlu video sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.