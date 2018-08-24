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Otomobil piknik alanına uçtu: 4 yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında otomobil piknik alanına uçtu. 4 kişinin yaralandığı kazada, vatandaşlar ters dönen otomobilin yanında piknik yapmaya devam etti.

İHA | 24.08.2018 - 21:38..
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Elazığ-Diyarbakır Karayolunun 32. kilometresinde meydana gelen kazada, S.B. idaresindeki 47 PV 998 plakalı hafif ticari araç ile M.A. idaresindeki 33 DV B 17 plakalı otomobil çarpıştı.

PİKNİĞE DEVAM

Çarpışmanın etkisi ile otomobil, yol kenarında bulunan piknik alanına uçtu.

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralanırken, aileleri ile piknik yapan vatandaşlar şans eseri kurtuldu. Facianın eşiğinden dönüldüğü olayda vatandaşlar, yaralılara yardım ettikten sonra ters dönen otomobilin yanında piknik yapmaya devam etti.

Otomobil piknik alanına uçtu: 4 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobil piknik alanına uçtu: 4 yaralı


Otomobil piknik alanına uçtu: 4 yaralı


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