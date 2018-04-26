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Otomobil refüjde çalışan işçilerin arasına daldı

Manisa Şehzadeler ilçesinde, refüjde peyzaj çalışması yaparken hızla gelen bir otomobilin çarptığı 3 belediye işçisi yaşamını yitirdi.

DHA | 26.04.2018 - 19:13..
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Saat 16.00 sıralarında, Turgutlu'dan Manisa yönüne giden Nilay Enginer (36), Mermerciler Sitesi yakınlarında, kullandığı 33 KDK 51 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI

Kontrolden çıkan otomobil, ortalığı savaş alanına çevirdi. Önce refüjün kenarında peyzaj çalışması yapan belediye işçilerinin arasına dalan otomobil, ardından önünde seyir halinde bulunan 45 AT 985 plakalı otomobile çarpıp, kaldırımı aşarak bir sitenin önünde park halindeki 31 LT 577 plakalı başka bir otomobile çarparak durabildi.

Otomobil refüjde çalışan işçilerin arasına daldı

3 ÖLÜ

Otomobil sürücüsü Nilay Enginer ağır yaralanırken, çarptığı belediye işçilerinden Müştak Uğurhan (30), Mehmet Güner (45) olay yerinde, İsmail Ulutaş (36) ise kaldırıldığı Manisa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Otomobil refüjde çalışan işçilerin arasına daldı

SÜRÜCÜ YARALANDI

Otomobil sürücüsü Enginer ise Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Diğer araç sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Arkadaşları gözlerinin önünde yaşamını yitiren diğer belediye işçileri gözyaşlarına boğuldu.



Otomobil refüjde çalışan işçilerin arasına daldı

Otomobil refüjde çalışan işçilerin arasına daldı

Otomobil refüjde çalışan işçilerin arasına daldı

Otomobil refüjde çalışan işçilerin arasına daldı

Otomobil refüjde çalışan işçilerin arasına daldı

Otomobil refüjde çalışan işçilerin arasına daldı

Otomobil refüjde çalışan işçilerin arasına daldı

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