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Otomobil römorka çarptı: 2 ölü 2 yaralı

23 yaşındaki bir gencin kullandığı otomobil, park halindeki römorka çarptı. Karaman'da meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 04.11.2018 - 00:05..
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Karaman'da otomobilin park halindeki traktör römorkuna arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Otomobil römorka çarptı: 2 ölü 2 yaralı


TEDAVİ ALTINDA CAN VERDİ

Akçaşehir beldesinden Karaman'a gelmekte olan 23 yaşındaki Lütfi Kadir Eski yönetimindeki 35 U1233 plakalı otomobil, Beydilli köyü yakınlarında yol kenarında duran pancar yüklü römorku fark edemeyerek arkadan çarptı.

Kazada otomobilin içine sıkışan 16 yaşındaki P.İ.E. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile otomobilde bulunan 46 yaşındaki Cemile Günaslan ve Ümmügülsüm Eski (46) yaralandı. Ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ümmügülsüm Eski, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden kişilerin anne ve kızı olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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