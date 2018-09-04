Otomobil satışları ağustosta yarı yarıya düştü

ODD (Otomotiv Distribütörleri Derneği) verilerine göre;

2018 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 34,346 adet oldu. 72,536 adet olan 2017 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 52.65 azaldı. 2018 yılı Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50.85 azaldı ve 26,976 adet oldu. Geçen sene 54,890 adet satış gerçekleşmişti.

HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARINDAKİ DÜŞÜŞ

2018 yılı Ağustos ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Ağustos ayına göre yüzde 58.23 azaldı ve 7 bin 370 adet olarak gerçekleşti. Geçen yıl 17 bin 646 adet satış yapılmıştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2018 yılı sekiz aylık dönemde yüzde 21 azaldı. Otomobil pazarı yüzde 18.5, hafif ticari araç pazarı yüzde 28 azaldı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı sekiz aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20.79 azalarak 440,428 adet olarak gerçekleşti, 2017 yılı sekiz aylık dönemde ise 555,991 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2018 yılı Ağustos ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.51 azalarak 344,870 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 423,198 adet satış yapılmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28.04 azalarak 95,558 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 132,793 adet satış gerçekleşmişti.