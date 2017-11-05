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Otomobil site havuzuna uçtu

İzmir'in Buca İlçesi'nde, kontrolden çıkan otomobil, site içerisindeki havuza uçtu. Otomobilin kadın sürücüsü, araçtan yara almadan çıktı.

05.11.2017 - 17:53
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Kaza, bugün öğle saatlerinde Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Sitede oturan kimliği öğrenilemeyen kadın, otomobiline binerek hareket etti. Bilinmeyen nedenle direksiyon kontrolünü yitiren sürücü, aracıyla havuza düştü. Havuzun içinde yan duran otomobilden atlayan kadın, kazayı yara almadan atlattı.

SÜRÜCÜ ARAÇTAN ATLAYARAK KURTULDU

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri kontrol amaçlı kadını ambulansa alarak muayene etti. Havuza düşen otomobil çekiciyle havuzdan çıkarıldı.

Otomobil site havuzuna uçtu

Otomobil site havuzuna uçtu

Otomobil site havuzuna uçtu

Otomobil site havuzuna uçtu

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