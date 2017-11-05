Otomobil site havuzuna uçtu

Fenerbahçe'nin iki hoca adayı var

Nazlı Çelik, iki partiden teklif aldığını ancak kariyer planlamasında siyasetin olmadığını söyledi.

4

TEOG yerine yeni sistem

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz TEOG yerine, zorunlu sınav olmayan "en yakın okula yerleştirmeye" dayalı bir sistem getirildiğini söyledi.