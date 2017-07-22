Otomobil sürüye çarptı, çoban kaçtı

Kaza, saat 05.30 sıralarında merkez Sarıçam İlçesi Suluca Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 33 yaşındaki Kemal Yatmaz'ın kullandığı 27 AY 106 plakalı lüks otomobil, yolun karşısına geçirilmek istenen küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Yaklaşık 50 metre gittikten sonra durabilen otomobilin çarptığı 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

ÇOBAN KAÇTI

Kazanın ardından hayatta kalan hayvanları toplayan kimliği belirsiz çoban ise tarlaların arasından kaçarak uzaklaştı. Kazayı yara almadan atlatan Yatmaz'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan çobanı bulmak için çalışma başlattı. Havyan leşleri nedeniyle trafiğin güçlükle sağlandığı yol, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlendikten sonra normale döndü.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.





