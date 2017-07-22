taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.843
USD
3,5384
EURO
4,1290
ALTIN
142,74
PETR
47,9500

Otomobil sürüye çarptı, çoban kaçtı

Adana'da lüks otomobil, yolun karşısına geçirilmek istenen küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.

22.07.2017 - 09:32
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kaza, saat 05.30 sıralarında merkez Sarıçam İlçesi Suluca Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 33 yaşındaki Kemal Yatmaz'ın kullandığı 27 AY 106 plakalı lüks otomobil, yolun karşısına geçirilmek istenen küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Yaklaşık 50 metre gittikten sonra durabilen otomobilin çarptığı 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

Otomobil sürüye çarptı, çoban kaçtı

ÇOBAN KAÇTI

Kazanın ardından hayatta kalan hayvanları toplayan kimliği belirsiz çoban ise tarlaların arasından kaçarak uzaklaştı. Kazayı yara almadan atlatan Yatmaz'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan çobanı bulmak için çalışma başlattı. Havyan leşleri nedeniyle trafiğin güçlükle sağlandığı yol, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlendikten sonra normale döndü.
Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Otomobil sürüye çarptı, çoban kaçtı

Otomobil sürüye çarptı, çoban kaçtı

İlginizi Çekebilir
Devlet Bahçeli'nin yeni tarzı
MHP lideri Devlet Bahçeli, lacivert pantolon üzerine, mavi beyaz bir ceket ve mavi bir kravatı kombin yaparak makamında poz verdi.
Diyarbakır'da örgüte ait patlayıcı ve telsizler bulundu
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı kapsamında düzenlenen operasyonda örgüte ait çok sayıda patlayıcı madde ve telsiz ele geçirildi.
İzmit'te Pişmaniye Festivali
9. Pişmaniye Festivali'nde, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'ın da katılımıyla çekilen pişmaniye halka dağıtıldı.
Eski savcıdan ASELSAN cinayetlerinde FETÖ itirafı
ASELSAN soruşturmasını yürüten ve FETÖ'den tutuklanan eski savcı ifadesinde soruşturmayı FETÖ'nün engellediğini itiraf etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Jandarma terfi kararnamesi açıklandı

Jandarma terfi kararnamesi açıklandı

24
Östersunds hezimeti sonrası Tudor havuz başında

Östersunds hezimeti sonrası Tudor havuz başında

43
Trump'tan İran'a: Amerikalı mahkumları hemen bırakın

Trump'tan İran'a: Amerikalı mahkumları hemen bırakın

54
İsrailli yerleşimciden Filistinlilere: Araplar sizi terk etti

İsrailli yerleşimciden Filistinlilere: Araplar sizi terk etti

89
Duterte: ABD'yi asla ziyaret etmem

Duterte: ABD'yi asla ziyaret etmem

8
Tekirdağ'da 20 ton çalıntı zeytin ele geçirildi

Tekirdağ'da 20 ton çalıntı zeytin ele geçirildi

8
Büyükada'daki toplantı soruşturmasında 4 yakalama kararı

Büyükada'daki toplantı soruşturmasında 4 yakalama kararı

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM