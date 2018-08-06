Otomobil takla atarak ters döndü

Dünyanın bilinen en eski taş tiyatrolarından olan Bodrum Antik Tiyatro, asırlardır kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

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3 büyükler kaç bin forma ve kombine sattı

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın şu ana kadar sattığı forma ve kombine sayıları belli oldu. Sarı-lacivertliler her iki alanda da lider konumda.