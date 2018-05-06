Otomobil takla attıktan sonra yayalara çarptı: 5 yaralı

1 Selfie takıntısı psikolojinizi bozmasın Takıntılı bir şekilde selfie çekmek, özgüven yetersizliği, ilgi görme ihtiyacı ve narsistik kişilik özellikleri ile ilgili olabilir.

2 Netanyahu'dan İran'a tehdit İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, hükümetinin 'savaşa yol açsa' bile 'İran saldırganlığı" olarak adlandırdığı durumla yüzleşmeye kararlı olduğunu söyledi.

3 Emlak Konut Ankara’daki ilk projesini hayata geçirdi Ankaralılar; Emlak Konut GYO'nun Ankara'daki projesine yoğun ilgi gösterdi. Projenin yüzde 50'sinin satışı gerçekleşti.

4 Longoz kızıla boyandı Türkiye'nin sayılı longozlarından olan Karacabey Longozu'nun yüzeyini kırmızıya boyayan azola bitkisi, seyirlik görüntüler ortaya çıkardı.

5 Devlet Bahçeli FETÖ'nün seçmen desteğini sorguladı MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği FETÖ'nün seçmen ayağı konusuna tekrar değindi.

6 FETÖ'cü terörist Hakan Şükür New York Times'a konuştu ABD'nin yüksek tirajlı gazetelerinden New York Times FETÖ'cü terörist Hakan Şükür ile ropörtaj yaptı. Şükür ABD vatandaşlığı için Green Card'a başvurduğunu açıkladı.