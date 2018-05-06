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Otomobil takla attıktan sonra yayalara çarptı: 5 yaralı

Adana'da kontorlden çıkan arç takla attı. Olay sonrasında 5 kişi yaralandı.

DHA | 06.05.2018 - 16:34..
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Adana'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla attıktan sonra yayalara çarptı. Meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Otomobil takla attıktan sonra yayalara çarptı: 5 yaralı

ARAÇ TAKLA ATIP YÜRÜYEN YAYALARA ÇARPTI

Olay, Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobilin sürücüsü, direksiyon kontrolünü yitirdi. Kaldırıma çarpıp takla atan araç, kaldırımda yürüyenlere çarptı. Hızını alamayan otomobil iş yerine girdi. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafınan görüntülendi.

Otomobil takla attıktan sonra yayalara çarptı: 5 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçenler yaptı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, 1'i ağır 5 yaralıyı çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil takla attıktan sonra yayalara çarptı: 5 yaralı

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