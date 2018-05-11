Otomobil tamponunda binlerce kaçak sigara ele geçirdi

Adıyaman'a bağlı Kuyulu-Durak yol ayrımındaki yol emniyet ve kontrol uygulama noktasında jandarmanın ‘dur’ ihtarına uymayarak kontrol noktasından kaçan 27 TT 211 plakalı otomobil takip sonucu Akdere köyü yolunda yakalandı.
2 BİN 200 PAKET
Otomobilde yapılan aramada otomobilin kaportasına gizlenmiş vaziyette çeşitli markalarda 2 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Otomobil sürücüsü B.B. gözaltına alınırken, otomobil trafikten men edildi. Şahsa 30 bin 800 TL idari para cezası kesildiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.