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Otomobil tamponunda binlerce kaçak sigara ele geçirdi

Adıyaman İl Jandarma ekipleri durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada, otomobilin tamponuna gizlenmiş vaziyette 2 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirdi.

İHA | 11.05.2018 - 08:50..
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Adıyaman'a bağlı Kuyulu-Durak yol ayrımındaki yol emniyet ve kontrol uygulama noktasında jandarmanın ‘dur’ ihtarına uymayarak kontrol noktasından kaçan 27 TT 211 plakalı otomobil takip sonucu Akdere köyü yolunda yakalandı.

Otomobil tamponunda binlerce kaçak sigara ele geçirdi

2 BİN 200 PAKET

Otomobilde yapılan aramada otomobilin kaportasına gizlenmiş vaziyette çeşitli markalarda 2 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü B.B. gözaltına alınırken, otomobil trafikten men edildi. Şahsa 30 bin 800 TL idari para cezası kesildiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Otomobil tamponunda binlerce kaçak sigara ele geçirdi

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