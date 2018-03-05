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Otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA | 05.03.2018 - 16:54..
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Kaza Sungurlu-Alaca karayolu Şekerhacılı ile Gökçam köyü arasında meydana geldi.

ARAÇ TARLAYA UÇTU

Edinilen bilgilere göre Kemal Ceylan (47) yönetimindeki 06 FV 1558 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.

Otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada araç sürücüsü Kemal Ceylan ile araçta yolcu olarak bulunan Mert Ceylan (19) yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk tedavileri yapılan yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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