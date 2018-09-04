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Otomobilin bagaj kapağında yolculuk etti

Ankara'da, 40 kilometre hızla seyreden otomobilin üzerinde yolculuk eden genç, görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi.

İHA | 04.09.2018 - 09:10..
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Altındağ ilçesi Solfasol Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde, bir cadde üzerinde yokuş aşağı ilerleyen station model bir otomobilin tavan demirlerine tutunan bir genç, bagaj kapağı üzerinde yolculuk yaptı.

Otomobil üzerinde tehlikeli yolculuk ViDEO

DÜŞME TEHLİKESİ ATLATTI

Saatte ortalama 40 kilometre hızla giden aracın üzerinde yoluna devam eden genç, defalarca düşme tehlikesi atlatmasına rağmen, bunlara aldırmadan tehlikeli oyununa devam etti.

Çevredeki vatandaşların endişe dolu bakışlarına aldırmayan genç, otomobille birlikte gözden kayboldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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