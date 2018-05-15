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Otomobil yayalara çarptı: 1'i çocuk 2 ölü

Ankara'da kavşakta başka bir otomobile çarptıktan sonra kullandığı otomobilin direksiyon kontrolünü yitiren kadın sürücü, kaldırımdaki yayalara çarptı.

DHA | 15.05.2018 - 19:45..
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Saat 16.00 sıralarında, Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana gelen kazada, İsmi öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı 06 VB 742 plakalı otomobil, Bursa Caddesi üzerindeki kavşakta Mehmet S. yönetimindeki 06 KA 9316 plakalı otomobile çarptı.

ARAÇ YAYALARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Çarpışmanın etkisiyle direksiyon kontrolünü yitiren kadın sürücü, yayaların bulunduğu kaldırımın üzerine çıktı. Kaldırımda bulunan 7 kişiye çarpan otomobil, duvara çarparak durabildi.

Otomobil yayalara çarptı: 1'i çocuk 2 ölü

1 KİŞİ ÖLDÜ

Çarpmanın etkisiyle kaldırımdakiler etrafa savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, 1 kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil yayalara çarptı: 1'i çocuk 2 ölü

Ağır yaralı olan küçük bir çocuk ise olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada, otomobil sürücüsü kadın ile birlikte 6 kişi de yaralandı. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak olay yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil yayalara çarptı: 1'i çocuk 2 ölü

Otomobil yayalara çarptı: 1'i çocuk 2 ölü

Otomobil yayalara çarptı: 1'i çocuk 2 ölü

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