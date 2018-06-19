Otomobil yerine tırı gelin arabası yaptılar

Bursa’nın İznik ilçesinde, mutluluğa adım atan genç çift, nikah salonuna tırla gitti.

DAMAT TIR ŞOFÖRÜ

Hüseyin-Esengül Avşar ve Halil İbrahim-Ayşe Kaya çiftinin çocukları Nergiz Avşar ve Sedat Kaya, İznik’te bir ilke imza attı. Genç çift, nikah salonuna otomobil yerine tır ile gitti. Bir şirkette tır şoförü olan Sedat Kaya, kullandığı tırı süsleterek gelin arabası yaptı.

MERAKLI GÖZLER İZLEDİ

Bunu gören vatandaşlar, tırın içindeki genç çifte el sallayarak mutluluklar diledi. Nikahın ardından Nergiz-Sedat çifti, balayı için İzmir’e gideceklerini söyledi.