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Otomobilde bikiniyle dans eden gençler karakolluk oldu

İzmir Çeşme'de üstü açık otomobilde bikinileriyle dans eden 3 kadın ile 3 erkek hakkında "hayasız hareketlerde bulunmak" suçundan işlem yapıldı.

DHA | 08.07.2018 - 16:14..
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Çeşme'de tatillerini geçiren S.A. (19), P.Ç. (20) ve Y.Y. (19), cuma günü, Alaçatı Mahallesi'ndeki eğlence mekanında, ikiz kardeşler O.H.D. ve T.S.D. (22) ile V.Y. (23) ile tanıştı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

6 genç, burada bir süre eğlendikten sonra başka mekana gitmek üzere beraber yola çıktı. Kiralık, üstü açık spor otomobil Alaçatı Çamlık yoluna geldiğinde 3 genç kadın, üstündekileri çıkarıp, bikinileriyle kaldı. Otomobilin bagaj kapağının üzerinde oturarak yolculuk yapıp, dans eden 3 genç kadın, görenleri şaşırttı. Yoldan geçenler de bu anları cep telefonlarının kameralarıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.

Otomobilde bikiniyle dans eden gençler karakolluk oldu

Otomobilde bikiniyle dans eden gençler karakolluk oldu ViDEO

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Görüntüleri ihbar kabul eden Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Polis, O.H.D., T.S.D. ve V.Y. adlı genç kadınlarla, aracı kiralayan erkek arkadaşları S.A., P.Ç. ve Y.Y.'yi dün sorgulanmak üzere Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi'ne getirdi.

Otomobilde bikiniyle dans eden gençler karakolluk oldu

TUTANAK TUTULUP, SERBEST KALDILAR

Haklarında 'hayasız hareketlerde bulunmak'tan tutanak tutulan 6 genç, serbest bırakıldı. Olayı duyarak, polis merkezinin önüne gelen gazetecileri gören genç kadınlar, bir süre dışarı çıkamadı. Bir süre bekleyen kadınlar, daha sonra polis merkezinin yan kapısından çıkıp, Alaçatı sokaklarında gözden kayboldu.

Otomobilde bikiniyle dans eden gençler karakolluk oldu



Otomobilde bikiniyle dans eden gençler karakolluk oldu




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