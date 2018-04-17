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Otomobilde 'downsizing' neyi ifade eder

Bir çok sektörde kullanılan bir terim olan 'downsizing' kavramının otomotiv sektöründe ne anlama geldiğini anlatacağız...

Haber Merkezi | 17.04.2018 - 13:42..
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İkinci sanayi devrimi ile birlikte petrol ve yan ürünlerinin ekonmide önem kazandı ve bununla birlikte içten yanmalı motorlar geliştirildi. Kuşkusuz günümüz otomotiv sektörünün temelleri bu dönemde atılmıştır.

MODEL - T ULAŞIM ARACI HALİNE GETİRİLDİ

Henry Ford üretim bandını geliştirerek ilk seri üretim otomobil olan Model - T'yi üreterek hem otomobil üretim maliyetlerini düşürdü, hem de o dönemde otomobili artık herkesin kullanabileceği bir ulaşım aracı haline getirdi. Ancak kaynaklar hiç tükenmeyecekmiş gibi ve bilinçsizce tüketim yapıldı ve doğa aynı şekilde kirletildi. Bunun farkına taa ki üçüncü sanayi devriminde varıldı.

Hızla tükenen kaynaklar, hızla kirlenen çevre göz önünde bulundurularak sürdürülebilir bir yaşam için çeşitli yollar aranmaya başlandı. İşte tüm bunlara bağlı olarak günümüzde üretilen otomobiller çeşitli normlara göre üretiliyor. Euro 5, Euro 6 diye adlandırılan motorlar aslında emisyon standartlarına uyumluluğu ifade ediyor.

Otomobilde 'downsizing' neyi ifade eder

DAHA FAZLA GÜÇ ELDE EDİLİYOR

Euro standartlarındaki rakamların artması motorların çevreye daha duyarlı bir hale geldiğini gösteriyor, ancak üreticileri de ciddi manada zorluyor. Bu sebepten dolayı üreticiler "downsizing" yöntemiyle motorları küçültme yoluna gidiyor. Turbo, supercharger gibi motorun daha verimli çalışmasını sağlayan sistemlerle birlikte artık günümüz araçlarında ufak litrelerden çok daha fazla güç elde edilebiliyor.

10-15 yıl öncesine kadar 140-150 beygir güç üreten 2 litre ve üzeri atmosferik motorların yerini artık onlardan hacim olarak daha küçük ancak daha güçlü, daha verimli ve daha az yakıt tüketen 1.0, 1.2, 1.4 litre hacimli motorlar aldı. Yakın bir gelecekte ise elektrikli otomobillerle sıkça karşılaşacağız ve hayatımızın bir parçası haline gelecek. Elektrik ve benzin motorlarının birleşimi olan hybrid otomobil satışları gün geçtikçe artıyor. Geleceğimize daha temiz bir çevre bırakmak dileğiyle...

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