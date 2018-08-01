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Otomobilde fare zehri içip kaza yaptı

Aksaray’da otomobilin içinde girdiği bunalım sonucu fare zehri içerek intihar girişiminde bulunan sürücü, hızla gittiği yolda kaza yapınca ağır yaralandı.

İHA | 01.08.2018 - 10:36..
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Olay, Cumhuriyet Mahallesi TOKİ bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı bunalıma giren Sami D. (26), içinde bulunduğu 68 AJ 846 plakalı araç içerisinde fare zehri içti.

AŞIRI SÜRAT YAPTI

Fare zehri içtikten sonra otomobili çalıştırıp trafiğe çıkan ve aşırı sürat yapan Sami D., araç içerisinde fenalık geçirerek direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobilde fare zehri içip kaza yaptı

BAHÇE DUVARINA ÇARPTI

Kontrolden çıkan otomobil ilk olarak kaldırımda bulunan bir araba çarptı. Aşırı hız nedeniyle durmayan otomobil daha sonra da bir bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Otomobilde fare zehri içip kaza yaptı

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Kaza sonrası inceleme yapan polis ekipleri, araç içerisinde fare zehri bulurken, durumu hastane polisine ve sağlık ekiplerine bildirdi. İçtiği fare zehri ve kaza nedeniyle ağır yaralanan sürücünün tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobilde fare zehri içip kaza yaptı

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