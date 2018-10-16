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Otomobilde fuhuşa polis baskını

Mersin’de polis ekipleri tarafından yapılan fuhuş operasyonunda, araç içerisinde fuhuş yaptıkları öne sürülen 2 kişi suçüstü yakalandı.

İHA | 16.10.2018 - 19:16..
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Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, fuhuş yapmak amacıyla yola çıkan kadınlara yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde bulunan durakta bir kadının fuhuş amaçlı otostop çektiği ihbarı geldi.

Bunun üzerine kadını izlemeye alan ekipler, şahsın bir süre sonra araca bindiğini, aracın 20-25 metre ilerleyerek, bir cami önünde park ettiğini tespit etti.

SERBEST KALDILAR

Araçtan 1 erkek şahsın inerek etrafa baktığını belirleyen ekipler, 1 erkek ve 1 kadın şahsın 50 lira karşılığında fuhuş yaptığını belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, şahısları suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, serbest bırakıldı.
Otomobilde fuhuşa polis baskını

Otomobilde fuhuşa polis baskını

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