Otomobilde kurcaladığı silahla arkadaşını yaraladı

Merkez Meram ilçesi Mahmuriye Mahallesi Azerbeycan Caddesi üzerinde meydana gelen oalyda, Ş.K. (40) ile A.B.(40), park halindeki 42 BBT 17 plakalı otomobilde birlikte oturduğu sırada Ş.K, ruhsatsız tabanca ile oynayarak arkadaşı ile sohbet etmeye başladı.

YARALADIĞI ARKADAŞINI HASTANEYE YETİŞTİRDİ

O sırada kendiliğinden ateş aldığı iddia edilen silahtan çıkan kurşun, önce Ş.K.’nin parmağına ardından yolcu koltuğunda oturan A.B.’nin karnına isabet etti. Ş.K. olayın ardından arkadaşını kanlar içerisinde görünce arabası ile Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Burada tedavi altına alınan Ali B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği araçta inceleme yaparken, parmağına pansuman yapılan Ş.K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.