Otomobilde yakıt tasarrufu nasıl sağlanır

Birçok sürücü araç alırken az yaksın diye yakıt tipi ve motor gücü seçeneğine bakar ama aslında sürüş sırasında yaptığımız ufak tefek püf noktalarıyla da yakıt tasarrufu sağlayabiliriz.

'Aracı sürerken yakıt tasarrufu nasıl sağlanır?' birkaç ipucu verelim...

- Rölantide motoru gereğinden fazla çalıştırmayın

Yaygın olan kanının tam aksine fayda yerine daha fazla yakıt tüketimine neden oluyor. İlk hareketten önce, aracın ısınması için uzun süre beklememek gerekiyor.

- Ani ve hızlı kalkış yerine daha sakin bir kalkış her zaman ekonomiktir

Yumuşak ve yavaş kalkışlar, daha az yakıtla uzun yol yapılmasına yardımcı olur. Düzgün ve dikkatli bir sürüş, her zaman atılgan ve sinirli bir kullanıştan daha ekonomiktir.

- Sol ayak hiçbir zaman debriyaj pedalının üzerinde tutulmamalı

Otomatik olmayan, düz vitesli araçlarda hareket halinde iken sol ayağın hiçbir zaman debriyaj pedalının üzerinde tutulmaması gerekiyor. Debriyaj pedalına hafif bir baskı bile, debriyajın kaçırmasına ve çekişin düşmesine sebep oluyor.

- Devirli vites artırmak az yakıt harcar

Yol, trafik ve hava şartlarına göre lüzumlu görünen zamanlarda vites değiştirme işlemi de tasarruf için önemli.

- Pedallara kademeli basın

Gaz pedalına her ani basışta karbüratördeki kapış pompası karbüratöre bir yüksük dolusu yakıt püskürtüyor. Bu da yakıt sarfiyatını artırıp, kat edilecek kilometreyi azaltıyor.

- Gereksiz yere frene basmayın

Aracın frenini ancak gerektiğinde kullanmak gerekiyor. Her fren, depodan birkaç damla yakıtın eksilmesi anlamına geliyor. Gereksiz yere gaz pedalına yüklenerek ani hızlanma, viraj veya kavşaklarda ani fren ve hemen gaza basmak yakıt sarfiyatını artırıyor.

- Yokuş yukarı çıkarken, aşağı inerken vites küçültme yapın

Yokuş yukarı ve yokuş aşağı, otomobilinizi kullanırken gereksiz yere debriyaj ve gaz pedalına basmayın. Bunun yerine çıkış ve inişlerde vites küçültme tekniğini kullanırsanız, daha az yakıt harcarsınız.

- Seyir halindeyken cam açmak daha fazla yakıt harcar, klimanızı kullanın

Şehiriçi trafiğinde klimayı çalıştırmak, yakıt tasarrufunu artırır. Çünkü, camlar açık olduğunda aracın içine giren ters rüzgar, aracın daha fazla yakıt harcamasına neden olur.

- Araçta fazla yük taşımamak gerekiyor

Otomobilinizde, gereğinden fazla yük taşımak fazla yakıt harcamanıza neden olur.

- Lastiklerin hava basıncını daima kontrol edin

İyi şişirilmemiş lastikler, sürtünme ve dönme direncini artırdığından 5 kat daha fazla yakıt harcamanıza neden olur. Bu nedenle lastiklerinizin hava basınçlarını kontrol edin.

AZ YAKAN OTOMOBİLLER