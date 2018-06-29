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Otomobildeki yılanı çıkarmak için süt koyup beklediler

Bolu'da otomobilin altına giren yılanı çıkarmak için 3 saat boyunca her türlü yolu deneyen itfaiye başarılı olamayınca süt koydu. Sürücü de sandalyede oturup bekledi.

DHA | 29.06.2018 - 20:48..
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Bolu'da bir inşaat firmasında mühendis olarak çalışan Hakkı Kol, Paşaköy Mahallesi D-100 Karayolu kenarındaki bir tarlanın yanına otomobilini park etti.

ALT TARAFA YILANIN GİRDİĞİNİ GÖRDÜ

Hakkı Kol, otomobilinin alt kısmına bir yılanın girdiğini gördü. Durum, itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışma sonucu yılanı bulamadı. Yılanın görülmesi halinde yeniden çağrılmalarını isteyen ekipler, itfaiye istasyonuna geri döndü.

Otomobildeki yılanı çıkarmak için süt koyup beklediler

SON ÇARE SÜT KONULDU

Hakkı Kol, aracını hareket ettirip ani fren yaparak yılanın düşmesini sağlamaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Daha sonra aracın altına süt konulup yılanın çıkması beklendi. Yılan yine çıkmadı. Bu sırada vatandaşlar yılanı gördü. Yılan sopayla çıkarılmaya çalışıldı, ancak yine başarılı olunamadı. Tekrar çağrılan itfaiye ekipleri de yılanı çıkaramadı. Yaklaşık 3 saatlik uğraşlar sorunsuz kalınca, Hakkı Kol yılan korkusundan aracına binemedi.

Park ettiği aracının altına yılanın çıkması için süt bırakan Hakkı Kol, bir sandalyeye oturarak bekledi.

Otomobildeki yılanı çıkarmak için süt koyup beklediler VİDEO

Otomobildeki yılanı çıkarmak için süt koyup beklediler



Otomobildeki yılanı çıkarmak için süt koyup beklediler



Otomobildeki yılanı çıkarmak için süt koyup beklediler

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