Otomobile arkadan çarpan tır şoförü kaçtı

Saat 21:00 sularında Kocaeli Gölcük'te meydana gelen kazada, plakası ve sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen bir tır otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kazada takla atan otomobilin sürücüsü Osman T., kazadan burnu kanamadan kurtuldu.
TIR SÜRÜCÜSÜ KAÇTI
Kazaya sebebiyet veren tır sürücüsü ise durmayarak olay yerinden kaçtı. Kazada takla atan otomobil olay yerinden çekici yardımı ile kaldırılırken, D-130 Yüzbaşılar mevkii Yalova istikametinde araç kuyrukları oluştu.
Otomobil sürücüsü takla atan araçtan çevredekilerin yardımı ile burnu bile kanamadan çıktı.
Polis ekipleri kazaya neden olan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.