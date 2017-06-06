Otomobile giren yılanı çıkaran itfaiye, kürekle öldürdü

Gelendost'ta akaryakıt istasyonu işleten Doğan Tandoğan dün 32 KB 222 plakalı otomobiliyle iş için Isparta-Konya karayolu üzerindeki bir soğuk hava deposuna gitti.

ARACININ ALTINA DOĞRU BİR YILAN GİTTİĞİNİ GÖRDÜ

Tandoğan, aracını park ettiği sırada bir yılanın otomobilin altına doğru gittiğini gördü. Hayvanın uzaklaşmış olduğunu düşünerek önemsemeyen Tandoğan, işini hallettikten sonra Isparta merkeze hareket etti.

SAĞ ÖN TEKERE DOLANMIŞ HALDE BULUNDU

Yaklaşık 80 kilometre gittikten sonra kent merkezi İstasyon Caddesi'ndeki evine gelen Doğan Tandoğan, otomobilini otoparka koyup eve çıktı. Bir süre sonra evine gelen komşuları otomobilinin ön camında yılan gördüklerini söyledi. Aşağı inen Tandoğan, hayvanı aracının sağ ön tekerine dolanmış halde olduğunu fark etti.

2 METRELİK YILAN ÇIKARILDI, KÜREKLE İTLAF EDİLDİ

Otomobiliyle Isparta Belediyesi'ne bağlı itfaiye istasyonuna giden Tandoğan, durumu anlattı. İtfaiye personeli tarafından bir aparat yardımıyla çıkarılan yaklaşık 2 metrelik yılan kürekle itlaf edildi. Doğan Tandoğan, şunları anlattı:

"HALA OLAYIN ŞOKUNDAYIM"

"Yılan sağ ön tekerleğin iç kısmındaydı. Mahalle halkını korkutmamak için aracı çalıştırıp itfaiye önüne geldim. Görevliler özel aparatlarla yılanı olduğu yerden uzun uğraşlar sonucu çıkarıp etkisiz hale getirdi. O kadar uzun mesafede yılanın nasıl olup da düşmediğini anlamış değilim. Hala olayın şokundayım."







