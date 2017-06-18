Otomobile gizlenen uyuşturucuyu köpek buldu

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yıldırım ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi’nde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

ALFA İSİMLİ KÖPEK, ARAÇTAKİ 2 KİLO ESRARI BULDU

Araçtaki İ.H.T., R.G. ve S.O.’nun üzerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu operasyonları için eğitilen 'Alfa' adlı köpekle otomobilde yapılan aramada arka koltuk altına gizlenen 2 kilo esrar bulundu.

BAŞKA BİR ARAÇTA DAHA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Diğer yandan Ankara Yolu Caddesi Yüksek İhtisas Kavşağı’nda durdurulan araçtaki Ö.T. ve M.K.’nın üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

TOPLAMDA 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İki olayla ilgili yürütülen çalışmalarda R.Y., E.Ü., N.Ö., T.G., M.A.K., C.A., V.S. ve C.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 35.4 gram metamfetamin, 30.5 gram esrar, 14 gram bonzai ve bir miktar ecstasy hap ele geçirildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i hakkında ‘kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak’ suçundan işlem yapıldı.