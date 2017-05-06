Otomobile uygun jant nasıl seçilir

Nasıl insanlar yolda daha rahat yürümek için spor ayakkabı giymek istiyorsa, otomobil de öyledir. Aracınıza uygun seçtiğiniz lastik ve jant, yolda daha güvenli ve rahat bir seyir sağlamanızı sağlar.

Lastik ve jant, hem yakıt tasarrufu hem de yolda tutuş ve aracın rahatça ilerlemesi açısından önemlidir. Bunun için bir iki ipucumuz var.

LASTİĞİNİZİN BOYUTUNU ARACINIZIN AĞIRLIĞINA GÖRE SEÇİN

Bunların ilki aracın ağırlığını kaldıracak bir boyutta lastik seçmek. Çünkü lastik küçük olursa aracın ağırlığını taşımak için daha fazla yakıt harcar.

Lastiğiniz aracınızı ne kadar rahat kaldırırsa, siz de yolda kendinizi o kadar güvende hissedersiniz.

JANT NE KÜÇÜK OLMALI, NE BÜYÜK

Diğer bir ipucu ise, lastiğe göre jant seçmek. Lastik boyutlarından büyük ya da küçük jant kullanmak, lastiğinize zarar verir. Hava basıncını düşürür, aracın çekişini yavaşlatır, aracınızı zorlar. Bu da sizin yolda güvensiz hissetmenize neden olur. Bu nedenle lastik ve jant seçiminize özen gösterin.