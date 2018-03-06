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Adana'da otomobile yerleştirilen soba borusundan eroin çıktı

Adana’da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yaptığı aramada, araca özel olarak yerleştirilen soba borusu içinden 18 kilo eroin ele geçirildi.

İHA | 06.03.2018 - 09:47..
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesi İncirlik uygulama alanında bir otomobilden şüphelenip durdurdu. Otomobilde yapılan aramada suç unsuruna rastlanmadı.

TAMİRHANEYE ÇEKTİ

Ancak burunlu dedektör köpek getirilerek detaylı arama yapıldı. Narkotik köpeği otomobilin ön sağa ve sol lastiklerinin olduğu kısma tepki verdi. Polis bunun üzerine otomobili bir tamirhaneye çekti.

18 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Tamirhanede lastikler söküldüğünde aracın ön sağ ve ön sol marşpiyel iç kısmına yerleştirilen soba borusu içinde 18 kilo 376 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü O.Ç.’nin (38) ilk ifadesinde eroinden haberi olmadığını söylediği öğrenildi.

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