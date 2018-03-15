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Otomobili bariyerlere saplanan sürücü yaralı kurtuldu

Bahçelievler'de sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu otomobil bariyerlere çarptı. Kazada aracın bariyerlere saplanması sonucu sürücü yaralı olarak kurtuldu.

İHA | 15.03.2018 - 04:44..
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Bahçelievler’de Sercan Gültepe'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, yoldan çıkarak bariyerlere saplandı. Araç içerisinde sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Sürücü Gültepe'nin arkadaşı Doğukan Avcı da kaza yaralandı.

Otomobili bariyerlere saplanan sürücü yaralı kurtuldu

ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere saplanan otomobil içerisinde bulunan Doğukan Avcı, araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkışan Avcı’yı çıkarmak için çalışma başlattı. Sağlık görevlileri tarafından serum bağlanan Avcı, sıkıştığı yerden yaklaşık 30 dakika sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Avcı, olay yerine gelen ambulans ile Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı, Doğukan Avcı’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobili bariyerlere saplanan sürücü yaralı kurtuldu


Otomobili bariyerlere saplanan sürücü yaralı kurtuldu


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