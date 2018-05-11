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Otomobili çamura saplanan baba dehşet saçtı: 2 yaralı

Konya'da yaşayan Ömer Cengiz, otomobilinin çamura saplanmasına neden olduğu gerekçesiyle oğlunu ve kavgayı ayırmaya gelen dedesini av tüfeğiyle bacağından yaraladı.

DHA | 11.05.2018 - 13:50..
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Karatay ilçesinde saat 09.30 sıralarında, iddiaya göre, Ömer Cengiz (50), oğlu Asım Can Cengiz'e (23) otomobilini çamurlu yere park edip, saplanmasına neden olduğunu ileri sürüp tepki gösterdi. Bunun üzerine baba ve oğul arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Asım Can Cengiz, eline aldığı demir parçasını babası Ömer Cengiz'in boynuna vurdu. Buna sinirlenen Ömer Cengiz de evden aldığı av tüfeğiyle oğlunun üzerine ateş açıp bacağından yaraladı. Kanlar içinde kalan Asım Can Cengiz, babası Ömer Cengiz'in elindeki tüfeği almak istedi.

Yaşanan arbede sırasında ateş alan tüfekten çıkan saçmalar kavgayı ayırmaya gelen dedesi Hasan Cengiz'in (89) sağ bacağına saplandı.

Otomobili çamura saplanan baba dehşet saçtı: 2 yaralı

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Yaralı Asım Can Cengiz ve Hasan Cengiz, çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Otomobili çamura saplanan baba dehşet saçtı: 2 yaralı

ÖFKELİ BABA SAĞLIK OCAĞINDA YAKALANDI

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra suç aleti tüfekle birlikte kaçan Ömer Cengiz'i yakalamak için çalışma başlattı. Polis, demir parçasıyla aldığı darbe sonucu boynundan ve arbede sırasında elinden yaralanan Ömer Cengiz'i, otomobiliyle tedavi için gittiği sağlık ocağında yakalayarak gözaltına aldı.

Elinde kırık olduğu belirlenen Ömer Cengiz, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ömer Cengiz'in polisteki ilk ifadesinde, otomobilinin çamura saplanması nedeniyle oğluyla tartıştığını ve oğluyla daha önceden de aralarında problem olduğunu ileri sürdüğü öğrenildi.  Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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