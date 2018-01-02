1 CHP'den Ahed Tamimi çıkışı CHP'li Tanrıkulu, "Filistinli Cesur Kız" olarak bilinen 16 yaşındaki Ahed Tamimi için Meclis'te özel komisyon kurulmasını istedi.

2 Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer'in romantik programı Eski eşler Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer, yeni yıla aşk şarkıları söyleyerek girdi.

3 60 haneli köyde karı-koca kaldı Eskişehir’de bulunan ve zamanında 60 hanelik olan Boyalı köyünde yaşanan göçler sonrası sadece bir çift yaşamını sürdürüyor.

4 ABD destekli İranlı göstericilerden İslam karşıtı slogan Amerika ve İsrail tarafından açık bir şekilde destek alan göstericiler, İslam karşıtı sloganlar atmaya başladı.

5 Otomobili polislerin üzerine süren şüpheli gözaltında Aydın'da kovalamaca sonucu otomobilini polislerin üzerine süren şüpheli, operasyonla yakalandı.

6 Trump'tan Pakistan'a teröre destek suçlaması ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın, ABD'nin Afganistan'da peşinde olduğu teröristlere barınak sağladığını iddia etti.