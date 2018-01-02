Otomobili polislerin üzerine süren şüpheli gözaltında

Polis ekipleri, Aydın E Tipi Açık Cezaevi'nden izne çıkan H.A'nın, arkadaşına ait silahı izinsiz aldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
DUR İHTARINA UYMADI
Şüphelinin kullandığı otomobili tespit eden ekipler, şehrin giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı.
Zanlı, kent merkezinde polislerin "Dur" ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı.
POLİSLERİ EZECEKTİ
H.A, Muğla-Aydın karayolunda kendisini durdurmak isteyen ekiplerin üzerine arabayı sürdü.
Polislerin son anda kenara çekilmesi tehlikeli görüntüler oluşturdu.
Zanlının Yedieylül Mahallesi'ndeki evine gideceğini belirleyen ekipler, H.A'yı düzenledikleri operasyon sonucu yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, Şehit Yetkin Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.