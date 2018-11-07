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Otomobili soyan hırsızı tükürüğü yakalattı

Adana’da otomobilden hırsızlık yapan kişi, camı kırmak için kullandığı bujiden alınan tükürük örneği sayesinde tespit edilip yakalandı.

AA | 07.11.2018 - 10:08..
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi’nde park halindeki otomobilde, içinde 2 bin lira ve cep telefonu bulunan bir kadın çantasının çalındığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

BUJİ ATARAK CAMI KIRDI

Ekipler, yaptıkları incelemede, araç sahibinin düğün fotoğrafı çekimi yaptıran bir tanıdıklarına eşlik etmek için uzaklaştığı sırada şüphelinin buji atarak otomobilin camını kırdığını belirledi. Yapılan incelemede, zanlının cam kırılırken daha az ses çıkarması ve darbenin etkisini artırmak amacıyla bir süre bujiyi ağzında ısıttığı tespit edildi.

GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLEMEDİ

Şüpheliyi yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, net görüntü elde edememesi üzerine bujiden biyolojik delil topladı.

Polis, bujiden aldığı tükürük örneği sayesinde hırsızlığı Cem G’nin (38) gerçekleştirdiğini belirledi.

AYNI YÖNTEMİ DAHA ÖNCE DE KULLANMIŞ

Daha önce aynı yöntemle hırsızlık yaptığı iddia edilen Cem G, merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Cem G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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