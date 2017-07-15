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Otomobili tamir ederken bulduğu silahla kendini vurdu

Kastamonu'da otomobil tamiri dükkanında çalışan Eren G., sürücü koltuğunun altında bulduğu tabanca ateş alınca ağır yaralandı.

15.07.2017 - 03:19
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İnebolu ilçesi Kasım Usta Sokak'ta Erol O.'ya otomobil tamirhanesinde meydana gelen olayda, 15 yaşındaki Erol O., çırağı Eren G. ile birlikte 34 K 9980 plakalı hasarlı otomobilin tamirini yapmaya başladı. Eren G., iddiaya göre söktüğü sürücü koltuğunun altında tabanca buldu.

Otomobili tamir ederken bulduğu silahla kendini vurdu

BULDUĞU TABANCA ELİNDE PATLADI

Elinde aldığı tabancanın ateş alması sonucu Eren G., kasığından yaralandı. İş yerindekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri Eren G.'yi ambulansla İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ağır yaralanan Eren G., ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Eren G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobil sahibi ile iş yeri sahibi Erol O.'nun gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobili tamir ederken bulduğu silahla kendini vurdu

Otomobili tamir ederken bulduğu silahla kendini vurdu

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