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Otomobili tavanına oturup kullanan sürücü: Pişmanım

Konya'da, otomobilin tavanına oturup, camdan içeri uzattığı sol ayağıyla araç kullanan Süleyman Çiçekçi, "Niye yaptığımı ben de bilmiuorum." dedi.

DHA | 15.08.2018 - 12:31..
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Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kudüs Caddesi'nde, Süleyman Çiçekçi isimli kişi, 42 CSE 94 plakalı otomobilin tavanına oturup, camdan içeri uzattığı sol ayağıyla direksiyonu kontrol ederek araç kullandı.

Çiçekçi'nin çevredekilerin şaşkın bakışları arasında otomobili kullandığı anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Otomobili tavanına oturup kullanan sürücü: Pişmanım

PARA CEZASI ALDI

Görüntülerin sosyal medyada ve basında yer almasının ardından polis harekete geçti ve otomobilin plakasından sürücünün Süleyman Çiçekçi olduğu belirledi. Çiçekçi'ye 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek', 'saygısızca araç kullanmak', 'seyir halindeyken emniyet kemeri takmamak' ve 'araç dışına yolcu bindirmek' suçlarından 2 bin 158 liralık idari para cezası uygulandı.

Akıl sağlığının yerinde olup, olmadığı yönünde Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınması istendi.

Otomobili tavanına oturup kullanan sürücü: Pişmanım

"YAPTIK BİR HATA BEDELİNİ ÖDÜYORUZ"

Dün Trafik Ekipler Amirliği'ne giderek akıl sağlığıyla ilgili rapor gelene kadar el konulan ehliyetini teslim eden Çiçekçi, o şekilde araç kullandığı için pişman olduğunu belirtti.

Aracın babasına ait olduğunu belirten Çiçekçi, şöyle konuştu:
''Bir anlık gaflet deyin, cahillik deyin. Boş ve trafiğin olmadığı bir alandı. Yaptık bir hata, bedelini ödüyoruz. Tasvip etmiyorum, kimseye de tavsiye etmiyorum, ben pişmanım. İnşallah kimse de böyle bir hata yapmaz. Para cezası aldım, ehliyetime el konuldu. Kimse yapmasın, denemesin. Denemesi bile sakıncalı bir hareket. Hala bugün niye yaptığımı ben de bilmiyorum; ama yaptık bir hata. Adaletin kestiği parmak acımaz. Bedelini ödeyeceğiz."

Otomobilini tavanında oturarak kullandı VİDEO

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