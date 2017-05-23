Otomobilin akaryakıt deposundan esrar çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde ekipler tarafından arama yapıldı.

25 KİLO TOZ ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Doğu illerinden gelerek İstanbul'a gittiği belirlenen araç, özel eğitimli köpek 'Sezar' tarafından didik didik arandı. Sezar'ın aracın bagaj bölümüne tepki vermesinin ardından sökülen akaryakıt deposunun içerisinde paketler halinde 25 kilo toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü A.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.





