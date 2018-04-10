Samet Kocatepe idaresindeki 81 BL 253 plakalı otomobil, D-655 Batı Karadeniz Zonguldak- Düzce bağlantı yolunun Karaca Işıklı Kavşağı'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

OTOMOBİLİN ALTINDA KALACAKTI

Bu sırada, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın da otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.



Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Kocatepe, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Bu arada, kaza anı yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu