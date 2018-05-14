Otomobilin anne ile kızına çarptığı anlar kamerada

Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı’nda plakası öğrenilemeyen bir otomobilin, yaya geçidinde çarptığı Lütfiye Kanadıkırık (31) kaza yerinde, kızı Hatice Sinem Kanadıkırık (5) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
5 AYLIK BEBEĞİ VARDI
Hamile olan annenin karnındaki 5 aylık erkek bebeği ise sezaryenle dünyaya getirilerek yoğun bakıma alındı.
Otomobilin çarptığı eşi ve kızı gözleri önünde can verdi VİDEO
KAZA ANI KAMERADA
Bu arada, kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile kızına hızla gelen otomobilin çarpması anbean görüntülendi.