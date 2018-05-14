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Otomobilin anne ile kızına çarptığı anlar kamerada

Kahramanmaraş'ta anne ile kızının bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

İHA | 14.05.2018 - 17:52..
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Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı’nda plakası öğrenilemeyen bir otomobilin, yaya geçidinde çarptığı Lütfiye Kanadıkırık (31) kaza yerinde, kızı Hatice Sinem Kanadıkırık (5) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

5 AYLIK BEBEĞİ VARDI

Hamile olan annenin karnındaki 5 aylık erkek bebeği ise sezaryenle dünyaya getirilerek yoğun bakıma alındı.

Otomobilin çarptığı eşi ve kızı gözleri önünde can verdi VİDEO

Otomobilin anne ile kızına çarptığı anlar kamerada

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada, kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile kızına hızla gelen otomobilin çarpması anbean görüntülendi.

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