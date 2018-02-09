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Otomobilin bagajında çamaşır makinesi taşıdılar

İstanbul’da otomobilin bagajına konulan çamaşır makinesine sıkı sıkı sarılan bir kişi bu şekilde yolculuk yapınca görenler şaşkına döndü.

İHA | 09.02.2018 - 09:44..
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Çamaşır makinesini taşımak için araç bulamayan iki kişi çareyi otomobilin bagajında taşımakta buldu.

Şahıslardan biri otomobili kullandı, diğer ise bagaja binerek çamaşır makinesini tutmaya çalıştı. Akan trafikte bu şekilde ilerleyen şahıslar ise görenleri şaşkına çevirdi.

Otomobilin bagajında çamaşır makinesiyle yolculuk

Otomobilin bagajında çamaşır makinesi taşıdılar

Bagajda oturan şahsın çamaşır makinesini taşıyabilmek için hayatını hiçe sayması ise yok artık dedirtti. Yaşanan bu ilginç anlar ise trafikte ilerleyen başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.Kameraya yansıyan görüntülerde, otomobilin trafikte ilerlediği ve bagajda birisinin oturarak çamaşır makinesini tutmaya çalıştığı görülüyor.

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