Otomobilin bisikletli çocuğa çarptığı an kamerada

1 2017'nin en çok kazandıran yatırım araçları 2017 yılı artık geride kaldı. Bu yıl Türkiye için ekonomik anlamda bazı dalgalanmalarla geçti.

2 İnternetten kartla alışverişe onay süresi uzatıldı Onay süresi 31 Ocak 2018'e kadar uzatıldı. Süre 31 Aralık'ta bitiyordu. Kullanıcılar bu tarihe kadar bankalarına onay vermediği takdirde kredi kartlarını online alışverişte kullanamayacak.

3 Türk-İş'ten işverenlere asgari ücret mesajı 2018'de geçerli olacak asgari ücret tekliflerini 1893 TL olarak belirleyen Türk-İş, bunu yüksek bulan işveren tarafı TİSK üyelerinin sadece bir ay bu parayla yaşamasını teklif etti.

4 Neden kilo veremiyorum Uzun süredir kilo verme çabalarınız sonuçsuz kalıyorsa altında yatan tıbbi nedenler olabilir.

5 Adana'da yüzlerce at ve eşek kemiği bulundu Adana’da bir su birikintisinde bulunan yüzlerce at ve eşek kemiği, vatandaşı korkuttu.

6 Japonya nükleer enerji üretmeye devam edecek Japonya, 6 yıl önce yaşanan nükleer kazaya rağmen nükleer enerjiden vazgeçmiyor. 2012'de kurulan Nükleer Düzenleme Kurumu (NRA), nükleer enerji santrallerini denetleyecek, enerji üretimi sürecek.