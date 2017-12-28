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Otomobilin bisikletli çocuğa çarptığı an kamerada

Şanlıurfa'da 9 yaşındaki çocuğun sürdüğü bisiklete otomobilin çarptığı kaza anı, güvenlik kamerasına kaydedildi. Kazada yaralanan çocuğun ağlamaması dikkat çekti.

DHA | 28.12.2017 - 11:57..
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Şanlıurfa'da, geçen ekim ayında İpekyolu Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi önünde, akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yokuş aşağı gelen 9 yaşındaki çocuğun sürdüğü bisiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle havalanan bisikletle otomobilin üzerinde 2 takla atan çocuk yere düştü. Hemen toparlanarak ayağı kalkan çocuk, sendeleyerek yol kenarına geçti.

KAZADAN SONRA AĞLAMADI

Kaza nedeniyle ağlamayan vücuduna cam parçaları saplanan çocuğa olay yerinde toplanan vatandaşlar ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anı ise bir işyerine ait güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Otomobilin bisikletli çocuğa çarptığı an ViDEO

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