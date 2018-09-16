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Otomobilin çarptığı genci başka bir araç ezdi

Ankara'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan 16 yaşındaki çocuğa önce bir otomobil çarptı, ardından bir başka otomobil üzerinde geçti.

İHA | 16.09.2018 - 05:43..
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Bursa-Ankara yolu Mesudiye üst geçitte meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan 16 yaşındaki Alperen Bayram’a, Ankara istikametinden gelip Bursa istikametine doğru seyir halinde olan Selçuk Demirok yönetimindeki 66 HD 886 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun diğer tarafına düşen Bayram’a aynı istikametten gelen Y.T. yönetimindeki 16 J 6211 plakalı otomobil üzerinden geçti.

Otomobilin çarptığı genci başka bir araç ezdi

İKİ SÜRÜCÜ DE GÖZALTINA ALINDI

Talihsiz çocuk olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Alperen Bayram’ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay sonrası her iki sürücü de ekipler tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Otomobilin çarptığı genci başka bir araç ezdi




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