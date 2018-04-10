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Otomobilin çarptığı yaşlı adam can verdi, sürücü kaçtı

Sivas'ta karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybederken, çalan telefonunu polis açamadı.

İHA | 10.04.2018 - 07:29..
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Sivas'da dün saat 22.00 sıralarında, aşırı süratli olduğu iddia edilen F.Y. (29) idaresindeki otomobil Halfelik alt geçidinden çıktığı sırada cadde üzerinden karşıya geçmekte olan 85 yaşındaki Mehmet Erdoğan'a çarptı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirledi.

Otomobilin çarptığı yaşlı adam can verdi, sürücü kaçtı

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Kazanın ardından araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri yaptıkları araştırmada araç sürücüsü F.Y.'yi Dedebalı Mahallesi'nde yakaladı.

Polis ekipleri araç sürücüsünü gözaltına alarak ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

Otomobilin çarptığı yaşlı adam can verdi, sürücü kaçtı

POLİS TELEFONU AÇAMADI

Kazada hayatını kaybeden Erdoğan'ın çalan telefonunu polis ekipleri uzun süre açamadı. Yapılan incelemenin ardından şahsın cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu sırada olay yerine gelen yaşlı adamın yakınları sinir krizi geçirdi. İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'da kaza sonrası olay yerine gelerek bilgi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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