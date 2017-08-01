Otomobilin gizli bölmesinden yabancı uyruklu kadın çıktı

Türkiyeye giriş yapmak için dün akşam saatlerinde Artvin'in Hopa ilçesindeki Sarp Gümrük Kapısına gelen Gürcistan uyruklu M.M. yönetimindeki OV 811OV plakalı otomobilden şüphelenen Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, araçta arama yaptı. Aramada ekipler, otomobilin bagaj kısmına yapılan özel bölmede gizlenen 28 yaşındaki A.M. adlı kadınla karşılaştı.





Özel bölmeden çıkartılan ve vize ihlali bulunduğu tespit edilen Kırgızistan uyruklu A.M.’nin sorgusununÿardından sınırdışı edileceği bildirildi.