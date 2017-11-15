Otomobilin kadın ve çocuğa çarptığı kaza anı kamerada

Eskişehir'de, geçen 6 Ağustos'ta Kurtuluş Mahallesi Ziya Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Işıklı kavşağa doğru giden palakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, önce yolun karşısına geçmek isteyen kadın ile yanındaki çocuğa, ardından da önündeki otomobile çarptı.

METRELERCE İLERİ FIRLADI

Kazada, metrelerce ileriye fırlayan kadın ile çocuk yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı, bölgedeki Mobese kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Otomobilin kadın ve çocuğa çarptığı kaza anı VİDEO









