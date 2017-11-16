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Otomobilin lastiklerinden eroin çıktı

Konya'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin lastiklerinde 2 kilo 145 gram eroin ele geçirildi.

16.11.2017 - 07:57
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Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün akşam saat 21.00 sıralarında Ereğli Çevreyolu üzerinde yaptığı yol kontrol uygulamasında şehir merkezine gitmekte olan 34 ACB 267 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Otomobilin lastiklerinden eroin çıktı

DEDEKTÖR KÖPEK SAKLI EROİNİ BULDU

Polis, otomobilde arama yaptığı sırada dedektör köpek 'Oskar' aracın lastiklerini koklayarak tepki verdi. Bunun üzerine sanayi sitesindeki bir lastikçiye giden polis, otomobilin lastiklerini söktürdü. Lastikleri söken polis, içine gizlenmiş 2 kilo 145 gram eroini buldu.

Otomobilin lastiklerinden eroin çıktı

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Otomobilde bulunan Muhammed Yasin K. ve Oğuz T. gözaltına alındı. Şüphelilerin eroini sokak satıcılarına getirdiği öğrenildi. Emniyete götürülen iki şüphelinin işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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